ファイルボックスに入った猫 お菓子にそっくりだと話題にねこちゃんホンポ

ファイルボックスに入った猫 お菓子にそっくりだと話題に

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • あるInstagramユーザーが、ファイルボックスに収まる猫の動画を公開した
  • お菓子のペッツそっくりな姿で、勢いよく中に頭から飛び込んだという
  • 投稿には「ホントにペッツだぁー」「可愛すぎる」などの声が寄せられた
記事を読む

