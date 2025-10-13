一戸建てのマイホームといえば、ポピュラーなのは「2階建て3LDK以上」。そのなかで家族のあり方やライフスタイルの多様化から、70平米前後のコンパクトな平屋が需要を伸ばしています。Kさん夫妻が建てたのも約70平米・２LDKの平屋でした。愛犬との暮らしやアウトドア気分も満喫できる住まいから “コンパクト平屋”の魅力を探ります。将来まで考えて70平米・2LDKの平屋を選択東武伊勢崎線・太田駅から車で20分ほど。群馬県太田市の