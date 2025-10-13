¿Í¤Î¿´¤ò¤ï¤·¤Å¤«¤ß¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÇº»¦¥Ýー¥º¤Ç²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ­¤Á¤ã¤ó¤òÈ¯¸«¡Ä¡©¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤¤¸÷·Ê¤Ï26Ëü7Àé²ó¤òÄ¶¤¨¤ÆÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢1Ëü6Àé·ï¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡§¤Õ¤ÈÂ­¸µ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ø¾²¤Ç¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤¿Ç­¤¬¡Ä¡Ù¡Û ¾·¤­Ç­¥Ýー¥º¤Ë¥­¥å¥ó X¡ÊµìTwitter¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ø@pokomanjyu¡Ù¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ïÌÓÊÂ¤ß¤Î¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥·¥çー¥È¥Ø¥¢&#1254