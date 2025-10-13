（資料）伊吹島香川県観音寺市 12日午前11時45分ごろ、香川県観音寺市伊吹島の真浦港で、旅客船と漁船が接触しました。旅客船は、瀬戸内国際芸術祭中の臨時便で、乗客乗員、漁船の乗組員にけがはありませんでした。 旅客船を運航する海運会社から坂出海上保安署に「船と漁船が接触した」と通報がありました。海上保安署によりますと、伊吹島の真浦港を観音寺港に向かって出港した旅客船の右船尾と、入港中の漁船の右舷