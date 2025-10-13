学生３大駅伝開幕戦の出雲駅伝は１３日午後１時５分、島根・出雲市の出雲大社前をスタートし、出雲ドーム前ゴールの６区間４５・１キロで行われる。今年１月の第１０１回箱根駅伝で２年連続８度目の優勝を果たし、今季の初戦の出雲駅伝で年度またぎの連勝を狙う青学大は、スピード区間の２区（５・８キロ）を宇田川瞬矢（４年）から折田壮太（２年）に交代した。マラソン日本学生記録保持者（２時間６分５秒）のエース黒田朝日