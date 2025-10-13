山手線はその名の通り、環状線の“左半分”が東京のいわゆる「山の手」地域を走る。田端から新宿を経て、目黒に至る区間だ。地形図を見ると、小石川・目白台地や牛込台地など「武蔵野台地」と総称される台地が広がり、山手線はその東の端を南北に走る。神田川や渋谷川などが東西に流れ、川の周辺の起伏の少ない平地と台地が入り組んでいる。一方、上野から東京を経て品川に至る“右半分”は、低地の上を走る高架区間だ。線路は土