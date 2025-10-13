東映特撮ファンクラブ（TTFC）限定配信の『爆上戦隊ブンブンジャー』電子コミック第2弾制作が決定。タイトルは、『爆上戦隊ブンブンジャー bonus lap 調達屋の帰還（リターン・オブ・ザ・若旦那）』。振騎玄蕃＝ゲンバード・デ・リバリー二世を中心に、これまでの『ブンブンジャー』作品では触れられていない「惑星ブレキ奪還編」が描かれる。【画像】『爆上戦隊ブンブンジャー bonus lap 調達屋の帰還（リターン・オブ・ザ・若