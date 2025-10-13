女優の高島礼子（61）が12日までにインスタグラムを更新。愛猫とのショットを公開した。高島は「久々に我が家の猫ちゃんと癒されてます」とつづり、肉球をこちらに向けた猫と頭を寄せ合うショットや、2匹の猫とくつろぐスリーショットなどを披露。ハッシュタグで「#猫との時間#我が家の猫#猫のいる暮らし」と続けた。フォロワーからは「可愛いが渋滞」「たまらん可愛さ癒されますね」などのコメントが寄せられた。