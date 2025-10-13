女優のん（32）が12日までにインスタグラムを更新。私服コーデを公開した。「秋服」とつづり、白の立ち襟のトップスにチェックのパンツ姿の私服コーデを披露した。この投稿に「秋の装い素敵です」「季節感にもマッチした落ち着いた感じで、似合ってます」「シンプルお洒落」「かっこいいです」「おでこだしかわいい」などのコメントが寄せられている。