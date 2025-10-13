台風23号が最接近している八丈島から現場の様子を伝えてもらいます。八丈島空港では午前6時15分に最大瞬間風速42.7メートルを記録しました。ホテルの前には、きのう夕方から風を防ぐため、バリケードとしてマイクロバスなど6台がとめられています。また、海を見てみますと、白波が打ちつけているのが確認できます。現在、雨は少し弱まっていますが、時折強い風が吹いています。今も広い範囲で土砂災害の爪痕が残っているほか、断水