フジテレビの東中健アナウンサー（25）が12日までに自身のインスタグラムを更新。タンザニア旅行で出会った野生動物とのツーショットを公開した。東中アナは長期休みでアフリカを訪問。以前の投稿では、ケニアを訪ねた様子を載せていたが、今回は「アフリカ旅タンザニア編」と題した。「世界遺産のセレンゲティ国立公園に行ってきましたそこで出会えた野生生物たちです」と紹介すると、東中アナとチーターやゾウが写るツーショッ