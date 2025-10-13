歌手の森高千里（56）が12日、自身のインスタグラムを更新。コンサートの様子を投稿した。「2025森高千里コンサートツアー“あなたも私もファイト!!”10月11日東京昭和女子大学人見記念講堂1日目終了しました！」と報告。オレンジのトップス、銀のミニスカート、黒のニーハイロングブーツ姿で“絶対領域”を披露するなど、数種類のミニスカコーデをアップした。「雨天にも関わらず足を運んでくださった皆さんありがと