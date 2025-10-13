TBSの野村彩也子アナウンサー（28）が12日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。絵文字を添えて、丸眼鏡をかけ、肩を出したコーデ姿でドリンクを手にした様子などを載せた。フォロワーからは「最上級にカワイイ」「めちゃめちゃセクシー」などのコメントが寄せられた。