【モデルプレス＝2025/10/13】アーティスト・Ryosuke Yamada（Hey! Say! JUMP山田涼介）と9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急が10月12日、ZOZOTOWNの20周年を記念した音楽フェス「ZOZOFES」に出演。超特急のメンバー・ハル（柏木悠）と山田がステージ上で交流を果たし、ファンから歓声を浴びていた。【写真】山田涼介の“生徒”だった超特急メンバー含むパフォーマーショット◆ハル＆山田涼介、共演に喜び7人組