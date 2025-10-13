◇W杯アフリカ予選I組ガーナ 1―0 コモロ（2025年10月12日ガーナ・アクラ）2026年W杯北中米大会アフリカ予選でガーナが2大会連続5度目の本大会出場を決めた。ホームで行われた最終戦でコモロを1―0で破り、8勝1分け1敗の勝ち点25でI組首位を決めた。引き分けでも突破が決まった状況で後半2分にMFクドゥス（トットナム）が決勝点を挙げて競り勝った。アフリカ予選は9組に分かれたリーグ戦で各組1位が出場権を獲得。各組2