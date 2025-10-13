イランのアッバス・アラグチ外相＝6月、イスタンブール（ロイター＝共同）【テヘラン共同】イランのアラグチ外相は13日、自身とペゼシュキアン大統領がパレスチナ自治区ガザの戦闘終結など和平を目的とした首脳会合に招待されたが、参加しない方針を明らかにした。X（旧ツイッター）に投稿した。首脳会合は米エジプト両政府が開催する。アラグチ氏はエジプトのシシ大統領に招待への謝意を表明。一方で、米国を念頭に「イランを