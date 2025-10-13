ダイアナから、2025年10月10日(金)に新スキンケアライン「toca（トウカ）」が登場♡ 水光肌を超える“グラススキン”を目指したシリーズで、透明花酵母エキス・クラゲコラーゲン・植物ヒト型セラミドなど贅沢な美容成分を配合。クレンジングからクリームまで揃うラインで、肌本来の透明感とハリを引き出し、うるおいに満ちた美しい肌へ導きます♪ クレンジング＆ローションでうるおいチャージ