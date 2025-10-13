海南省文昌市で9日、星際栄耀の運搬ロケット総組立・総試験・再利用工場（一期）竣工式が開かれた。新華網が伝えた。同工場の総建築面積は2万8800平方メートル、運搬ロケットの全体組立・試験・再利用などの商業宇宙プロジェクトに運用される。中・大型再使用型ロケット「双曲線3号」が2025年第4四半期（10〜12月）に初めて搬入され、全体組立と総合試験をスタートする予定という。（提供/人民網日本語版・編集/KM）