警察によりますと、１３日の午前５時４５分ごろ、飯豊町椿地内の一般住宅の敷地内で、住人が体長およそ１メートルのクマ１頭に襲われる人身被害が発生しました。 消防によりますと、ケガをしたのは８０代女性とみられ、手や背中にケガをしているということですが、命に別状はありません。襲われたのは家の外だということです。 場所は、飯豊町役場から北におよそ４８０メートルの地点です。