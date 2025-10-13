11日、パリ郊外で記者団に話すフランスのルコルニュ首相（ロイター＝共同）【パリ共同】フランス大統領府は12日、再任されたルコルニュ首相率いる新内閣の閣僚名簿を発表した。2026年の予算案を年末までに成立させるのが喫緊の課題。野党の反対で不信任になることを回避できるかどうかが焦点となる。マクロン大統領が進める年金改革に反対する左派、社会党などは予算審議次第で不信任を突き付ける可能性がある。極右政党、国民