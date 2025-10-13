【北京共同】北朝鮮メディアは13日、金正恩朝鮮労働党総書記が10日の党創建80年に関連した祝賀行事について「世界的な関心が集まる中、盛大かつ完璧に祝った」と12日に評したと報じた。軍事パレードやマスゲーム、芸術公演などを列挙し、雨天続きでも任務を全うしたと参加者や関係者をねぎらった。平壌のメーデースタジアムを12日訪れた金氏は大勢の関係者らと「マンセー（万歳）」と声を合わせた後、マスゲームと芸術公演を再