【2025年10月13日〜19日の運勢】水晶玉子のプレミアムうさぎ占い（無料） 大人気のレジェンド占い師・水晶玉子先生が占う「プレミアムうさぎ占い」。各うさぎの今週の運勢はこちら。日々のくらしを楽しく生きるためのヒントにしてみてくださいね。⾃分のうさぎタイプを知る誇り高くマイペースライオンうさぎの今週の運勢小さなこと、身近なことこそ、ていねいに。感謝の気持ちは言葉にしよう生活をよくするための小さな工夫