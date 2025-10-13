◆米大リーグリーグ優勝決定シリーズ第１戦ブルージェイズ―マリナーズ（１２日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャースセンター）ア・リーグ優勝決定シリーズが開幕。ブルージェイズのスプリンガーが初球先頭打者ホームランで先制した。マ軍先発ミラーの外角への９７・３マイル（約１５６・６キロ）の初球ストレートをたたくと、逆方向の右中間フェンス奥のマ軍ブルペンへ放り込んだ。ブルージェイズ選手による先頭打