テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１３日、２６年にわたる自民党と公明党の協力関係が解消されたことを特集した。スタジオでは「次の総理」を巡り考えられる３つのシナリオを紹介。１番目は「自民＋野党一部連立」で自民党の高市早苗総裁が「総理へ」。２番目が「政権交代」で立憲、国民、維新が一本化し国民の玉木雄一郎代表が「統一候補へ」。３番目に「自民単独少数与党」で野党がまとまら