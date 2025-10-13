13日未明、山形県飯豊町の住宅敷地内で80代の女性がクマに襲われ、腕などにけがをしました。13日午前5時45分ごろ、飯豊町椿の住宅敷地内でこの家に住む80代の女性がクマに襲われました。警察によりますと、女性は自宅敷地内にある牛舎付近でクマに襲われ、右腕や背中にけがをしましたが、命に別条はないということです。クマは体長1メートルほどで、女性を襲った後、西の方に走り去り、その後の行方は分かっていません。現場