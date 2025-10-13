短水路（25メートルプール）で争う競泳のワールドカップ（W杯）は12日、米インディアナ州カーメルで行われ、男子400メートル個人メドレーで松下知之（東洋大）が4分1秒82の2位だった。男子200メートル平泳ぎで大橋信（枚方SS）が2分4秒7の3位に入った。（共同）