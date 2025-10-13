【ミルウォーキー（米ウィスコンシン州）＝帯津智昭】米大リーグのドジャースは１２日（日本時間１３日）、ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（７回戦制）で、１３日の第１戦は左腕のスネルが先発すると発表した。ロバーツ監督は１２日の記者会見で、第２戦は山本由伸が先発すると明らかにし、大谷翔平については「どこかで登板するだろう。どの日になるかはまだわからない」と語った。大谷はフィリーズとの地区シリー