記者会見に臨むドジャースのデーブ・ロバーツ監督＝12日、ミルウォーキー（AP＝共同）【ミルウォーキー共同】米大リーグ、ドジャースのロバーツ監督は12日、敵地ミルウォーキーで13日に始まるナ・リーグ優勝決定シリーズ（7回戦制）の先発投手を公表し、山本由伸を第2戦に起用すると明言した。山本はブルワーズと7月に対戦した際は5失点（自責点3）を喫し、メジャー移籍後最短の2/3回で降板。雪辱を期すマウンドとなる。チーム