北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長の右側には終始、中国の李強首相がいた。10日深夜に開催された労働党創建80周年記念閲兵式（軍事パレード）と前日の慶祝大会でのことだ。先月北京で開催された軍事パレードと同じく朝中ロが並んで「反米連帯」を浮き彫りにした中、儀典などで金正恩委員長がロシアより中国をもてなす姿が目立った。ウクライナ戦争派兵という果敢な賭けに成功してロシアという後ろ盾を確保した金委員長