±Ñ¹ñ¤ÎÍ­Ì¾¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥í¥¹¥È¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥Ä¡×½Ð¿È¤Î¥¤¥¢¥ó¡¦¥ï¥È¥­¥ó¥¹¼õ·º¼Ô¤¬¡¢ÉþÌòÃæ¤À¤Ã¤¿·ºÌ³½ê¤ÇÂ¾¤ÎÉþÌò¼Ô¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ»àË´¤·¤¿¡£BBC¤Ê¤É¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï11Æü(¸½ÃÏ»þ´Ö)¡¢±Ñ¹ñ¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥è¡¼¥¯¥·¥ã¡¼½£¤Ë°ÌÃÖ¤·¤¿¥¦¥§¥¤¥¯¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Î·ºÌ³½ê¤Ë¼ý´Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ï¥È¥­¥ó¥¹¼õ·º¼Ô¤¬Â¾¤ÎÉþÌò¼Ô¤Î¹¶·â¤Ë¤è¤Ã¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊóÆ»¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ïº£²ó¤Î»ö·ï¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ25ºÐ¤È43ºÐ¤ÎÃËÀ­ÉþÌò¼Ô2¿Í¤ò»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤ÆÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«