4日深夜放送の「オールスター後夜祭'25秋」（TBS系）のクイズで、交通事故を起こした広末涼子（45）を選択肢にした「イジり」問題。所属事務所の抗議に、9日、TBSは「現在捜査中の交通事故をバラエティ番組のクイズの題材として扱ったことは不適切でした」と謝罪。騒動は一件落着と相成ったものの、波紋が広がっている。