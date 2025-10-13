米大リーグのポストシーズンで、ナ・リーグ優勝決定シリーズ（ＮＬＣＳ）は１３日（日本時間１４日）、ウィスコンシン州ミルウォーキーで始まる。大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希が所属するドジャース（西地区１位）の相手となるブルワーズ（中地区１位）はどんなチームか、紹介する。（デジタル編集部）今季の成績は９７勝６５敗、勝率５割９分９厘。これは、メジャーの全３０球団中、最高の成績だ。ドジャースは９３勝だった