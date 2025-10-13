サッカーの2026年ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会アフリカ予選は12日、各地で行われ、ガーナが2大会連続5度目の本大会出場を決めた。コモロに1―0で勝って8勝1分け1敗とし、I組1位が確定した。（共同）