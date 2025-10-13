『マッドマックス』シリーズのジョージ・ミラー監督が、オーストリアで開催されるAI生成映画のための映画祭「オムニ1.0 AI映画祭」で審査員長を務める。 英にて、ミラーは、ストーリーテリングにおけるAIの役割の変化に「強い好奇心を抱いて」審査員長を引き受けたことを認めた。この映画祭は、フィルムメイカーと技術者たちが集うことで、人間の想像力と機械学習の融合によって