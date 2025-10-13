渋谷駅から東急田園都市線で30分ほど、「神奈川の成城」との異名を持つたまプラーザ駅は、郊外ながらハイソな雰囲気が漂う。もともと東急電鉄による「多摩田園都市構想」の中心地として、再開発が進められたたまプラーザ駅。駅周辺には商業施設『たまプラーザ テラス』や東急百貨店があり、スターバックスや老舗書店の有隣堂、ユナイテッドアローズなどのテナントが入居する。また駅前には、一帯を囲うようにケヤキ並木の街