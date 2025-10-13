伊藤明美さん（仮名・43歳）は2年前、9歳下の男性とマッチングアプリでの出会いをきっかけに結婚しましたが、お金に執着する義父母との関係に疲れ、半年前に離婚をしました。ところが、離婚後、義父母はとんでもない理由から明美さんにお金を要求してきたのです。◆お金への執着心が強い義父母にうんざり結婚当初から、明美さんは義父母によく思われていませんでした。結婚式直後、夫との年齢が離れていることを理由に、義母