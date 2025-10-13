食事や遊びに行った際、財布を忘れたという相手のお金を建て替えたことはありますか。1度なら「いいよ」と思えても、それが何度も続くと「もしかしてわざと？」と疑ってしまいますよね。お金の問題はシビアなだけに、相手への不信感がつのります。この漫画の作者・ツムママ(@tumutumuo)さんのフォロワーさんが経験したのはママ友との金銭トラブル。『ママ友の財布』をダイジェストで紹介します。 ©tumutumuo