暑さが和らぐ秋になると、中学受験はいよいよ正念場だ。受験生家族のストレスは秋から冬にかけてピークを迎え、その影響は子どもたちの学校生活にも及ぶ。その一つが「学級崩壊」だ。授業中の居眠りやおしゃべりにはじまり、ストレスの矛先は教師に向かうことも。塾にばかりフォーカスされがちな「中学受験のリアル」を学校生活の側面からレポートする。＊＊＊【図解】2025年の中学受験者数は5万人超！過去40年の受験者数の推