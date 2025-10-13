JR九州は、線路のレール破断によって12日夜から運転を見合わせていたJR鹿児島線の小倉−折尾間の下り線について、13日の始発から運転を再開した。特急列車12本と普通列車31本が運休するなどし、約1万人に影響が出た。レールの破断は西小倉−九州工大前間で発生。同社が原因を調べている。