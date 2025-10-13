＜スタンレーレディスホンダ最終日◇12日◇東名カントリークラブ（静岡県）◇6435ヤード・パー72＞ 大阪桐蔭高2年の16歳アマ・岩永杏奈がトータル8アンダーの9位タイでローアマを獲得すれば、さらに若い広陵中3年の14歳アマ・赤穂未来がトータル6アンダーの15位タイと大健闘。16歳と14歳、今大会では2人のジュニアが目覚ましい活躍を見せた。【写真】優勝した河本結との記念撮影にほほ笑む14歳首位と3打差と優勝も狙える位