札幌もいわ山ロープウェイを運営する札幌振興公社は12日、札幌もいわ山ロープウェイや藻岩山観光自動車道などを含む全館を10月15日まで休業すると発表しました。運営会社によると11日、ミニケーブルカーの機械室から異音が発生したことから設備点検のため臨時休業をしました。その後、原因を調べるために作業を続けていましたが、解決に至っていないことから15日までの休業を決定したということです。山頂