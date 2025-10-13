日本テレビ系バラエティ番組『月曜から夜ふかし 日本の大大大問題秋の全国一斉調査SP』が、きょう13日(21:00〜)に放送。投資家・桐谷広人さん(75)の猛暑の夏に密着する。桐谷広人さん桐谷さんはプロ棋士で、多くの株を保有する投資家。日々の生活を優待だけで賄うのは当たり前、むしろ山ほどある優待券を使い切らねばという使命感から、自転車で爆走する生活を送っている。春のスペシャル以来、半年ぶりに桐谷さんを訪ねてみると、