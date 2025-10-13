アメリカのトランプ大統領は12日、イスラエルとイスラム組織ハマスによる「戦争は終わった」との考えを示し、停戦は維持されると強調しました。トランプ大統領：イスラム諸国とアラブ諸国がこぞって歓声を上げている。皆が一斉に歓声を上げるのはかつてないことだ。トランプ大統領はイスラエルに向かう大統領専用機の中で、記者団から「ネタニヤフ首相は、戦争が終わったとはまだ言っていない」と問われると「戦争は終わった」と強