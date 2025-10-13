歌手の浜崎あゆみさん（47）が2025年10月7日、自身のインスタグラムを更新し、近影を披露した。「BDpartyバージョン」浜崎さんは、「BDpartyバージョン」という金髪姿で誕生日パーティを楽しむ様子を投稿した。「ちなみに現在のわたしは黒髪にメガネ、スウェット上下とゆー1番落ち着くスタイルです笑」と語り、「そんなもんだ！四六時中キラキラなんてしてられっかー笑笑」とつづっていた。インスタグラムに投稿された写真では、デ