ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が12日（日本時間13日）、13日（同14日）から始まるブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ(NLCS)前日会見に出席。今季レギュラーシーズンで6戦全敗と1勝もできなかった天敵への警戒感を口にした。今季の対戦成績はドジャースが6試合計16得点、31失点。ドジャースのブルワーズ戦チーム打率.179、防御率4.30に対して、ブルワーズのドジャース戦チーム打率は.274、防御率2.75と圧倒的