台風22号、23号の影響で停電が発生しています。13日午前7時現在で八丈島でおよそ2540軒、また、青ヶ島でおよそ20軒が停電となっています。東京電力は、全力で復旧に努めているということで、「停電によりご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます」としています。