初めは自覚症状のない人も多い認知症。しばらく親に合わないうちに、親が認知症になってしまっていたら？ 気が付いた時に子どもが親にしてあげられることや、親との接し方・距離感などについて、「ふくろうクリニック自由が丘」の伊澤先生に伺いました。 監修医師：伊澤 真理子（ふくろうクリニック自由が丘 副院長） 東邦大学医学部卒業。東邦大学医療センター大橋病院勤務後の2021年、東京都世田谷区に位置する「ふ