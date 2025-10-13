強い台風第２３号は、青ヶ島の北北東約４０キロを１時間におよそ３５キロの速さで東北東へ進んでいます。 【写真を見る】台風23号最新情報現在最大瞬間風速50メートル気象庁 強い台風第２３号は、１３日８時には青ヶ島の北北東約４０キロの北緯３２度５０分、東経１３９度５５分にあって、１時間におよそ３５キロの速さで東北東へ進んでいます。中心の気圧は９７０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３５メ