国家郵政局によりますと、中国の今年の宅配業務量は10月11日の時点で1500億件を超え、2024年より37日早く1500億件を突破しました。中国の宅配市場規模は引き続き成長しており、スマート化と多様化した発展を推進し、オンライン消費の活性化を効果的に支えています。陝西省、新疆、貴州省、青海省などでは、今年1月から8月までの宅配業務量の増加率がいずれも30％を超えました。膨大な業務量は効率的な資源配置に基づいています。全