ブルワーズのトレバー・メギル投手（31）が12日（日本時間13日）、本拠ミルウォーキーで、13日（同14日）に第1戦が行われるドジャースとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）を前に取材対応した。メギルはドジャース・大谷翔平のファンを公言し、今年7月のオールスターゲームでは大谷本人からカードにサインしてもらっていた。その大谷とワールドシリーズ進出を懸けて戦うことになり、「彼と戦うのは“ドリーム・カム・トゥル